To naprawdę działa! Przetestowałam maseczkę z płatków owsianych na cerze problematycznej

Chyba dla nikogo nie jest to nowością, że produkty, które znajdziemy we własnej kuchni, mogą szybko zmienić się w naturalne kosmetyki. Z kawy lub cukru trzcinowego z dodatkiem miodu szybko zrobimy peeling. Rozmaryn oraz ryż jaśminowy świetnie nadadzą się do stworzenia płukanki do włosów. A olej kokosowy może stać się głównym składnikiem naturalnej, wybielającej pasty do zębów. Ja postanowiłam sprawdzić, ponoć zbawiennie działające na cerę, płatki owsiane.