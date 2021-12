Po "Big Brotherze" opuściła Polskę. Jak dziś wygląda Monika Sewioło?

Monika Sewioło nie zajęła wysokiego miejsca w "Big Brotherze". Jednak to, co przeżyła na zawsze zostanie w jej sercu. Kiedy po latach wspomina tamte chwile, aż trudno jej uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Kiedy miałaby jeszcze raz to przeżyć, dziś postąpiłaby nieco inaczej - podczas udziału w show miała zaledwie 24 lata i głowę pełną marzeń.