Atakuje w lecie. Bolesne ukąszenia to najmniejszy problem

Mucha końska, inaczej określana jako bąk bydlęcy, jusznica deszczowa, czy gzem należy do rodziny muchówek. Jest podobna do zwykłej muchy, jednak jest znacznie większa. Charakteryzuje ją wąski, wydłużony tułów, a także brązowe skrzydła. Owad ten lubi ciepło i wilgoć, dlatego przeważnie można go spotkać przy zbiornikach wodnych tj. jeziora, baseny. Występują także w okolicy stadnin i przy oborach.