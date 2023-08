Rozeszły się po Polsce. Wkrótce zaczną wchodzić do domów

Jak sama nazwa wskazuje, wtyk amerykański przybył do nas z Ameryki. Po raz pierwszy w Europie zauważono go pod koniec XX wieku. Owad najprawdopodobniej był pasażerem na gapę i trafił na inny kontynent dzięki transportowi morskiemu. Najczęściej spotykamy go jesienią, kiedy szuka schronienia przed zimnym powietrzem.