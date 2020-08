Audi przeprasza za swoją kampanię. Zdjęcie z małą dziewczynką wywołało burzę

Audi zaliczyło wizerunkową wpadkę

Marka natychmiast odniosła się do zarzutów. Wyjaśniła, że kampania miała pokazać, że RS4 to model rodzinny oraz taki, który będzie podobać się najmniejszym użytkownikom pojazdu. Przedstawiciele zaznaczyli, że troszczą się o bezpieczeństwo dzieci i reklama nie miała nic wspólnego z seksualnością. Zapewnili, że to zdjęcie nie będzie przez nich używane. Mimo to nie zostało usunięte z profili w mediach społecznościowych marki.