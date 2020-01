Australia nieprzerwanie walczy z pożarami. Aktywistka pokazała wstrząsające zdjęcie

Pożary w Australii trwają od kilku miesięcy. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 24 osób. Umierają również bezbronne zwierzęta, tysiąc domów zostały zniszczone i spalone zostało ponad 3 mln hektarów ziemi. Jedna z aktywistek pokazała jak kłębiący dym opada kaskadowo na brzeg Australii. Chce walczyć o przyszłość swojego kraju.

"To ja, w sylwestra i moje dzieci na plaży w Malua Bay (6-letnia córka na moich kolanach i 6-letni syn pod tym ręcznik). Byłam zła i przerażona z powodu działania naszego rządu wobec zmian klimatu, ale teraz jestem wściekła i przerażona. (...) Czuję, że wszystkie moje działania i osobiste eko-wybory nic nie osiągnęły i myślę, że muszę się wycofać. To zdjęcie to mój dzwonek na pobudkę. Jedyne, co mogłam zrobić na tej plaży, to chronić dzieci. I o to właśnie chodzi w aktywizmie klimatycznym - ochrona naszych dzieci" - napisała aktywistka.

"Modlitwy i ból serca prosto z USA za wasz kraj, wasz lud i wszystkie zwierzęta. Nie jesteś sama, ponieważ ludzie na całym świecie wysyłają do was modlitwy o deszcz, cud, coś, co, co się wydarzy, co pomoże wam wszystkim. To powinno być wezwanie do przebudzenia dla każdej osoby na tej planecie" - skomentował kolejny internauta.