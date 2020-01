Matylda Damięcka skomentowała pożary w Australii. Poruszająca grafika

Australia nieprzerwanie walczy z pożarami. Zaczęto liczyć straty. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 24 osób. Umierają również bezbronne zwierzęta. To wydarzenie natchnęło Matyldę Damięcką do stworzenia nowej grafiki.

Matylda Damięcka znana z tworzenia wymownych obrazków w obliczu ważnych wydarzeń społecznych i tragedii, zamieściła w mediach społecznościowych nową grafikę dotyczącą pożarów w Australii. Widzimy na niej płonącego kangura. "480 millionów" - napisała rysowniczka. Szacuje się, że do tej pory tyle zwierząt zginęło w katastrofie.

Pożary w Australii Pożary dewastują Australię już od września, a bilans strat jest tragiczny. Zginęły 24 osoby, a kilkanaście uznano za zaginione. Władze kraju nie mają dokładnych informacji na temat zwierząt, które zginęły, ale eksperci twierdzą, że są ich najprawdopodobniej setki milionów. Istnieje obawa, że Australia bezpowrotnie straciła już kilka gatunków flory i fauny. Wstępnie oszacowano, że zginęło około 30 proc. tylko jednej kolonii koali na północno-wschodnim wybrzeżu kraju. Może to być od 4,5 do 8,4 tys. osobników. Ucierpiały też między innymi kangury, oposy i węże.

