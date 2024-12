"Autostrada informacyjna". Choroby jelit mogą wpływać na zdrowie psychiczne

Oś jelitowo-mózgowa to z kolei mechanizm umożliwiający dwukierunkową komunikację między tymi dwoma narządami. Oznacza to, że zaburzenia jelitowe mogą wpływać na zdrowie psychiczne, a z kolei stres czy zmęczenie odbijają się na kondycji przewodu pokarmowego.

- Jelita mają duży wpływ na mózg dzięki osi jelita-mózg. Jeśli dochodzi do zaburzeń mikrobioty, np. przez stres, złą dietę czy antybiotyki, może to wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego na różne sposoby – od wywoływania stanu zapalnego, przez zakłócenia w produkcji neuroprzekaźników, aż po osłabienie bariery jelitowej.

Badania wskazują, że stan zapalny w jelitach może być jednym z kluczowych czynników wywołujących depresję. Przewlekłe zapalenie, spowodowane m.in. zwiększoną przepuszczalnością bariery jelitowej, prowadzi do aktywacji układu odpornościowego. Nieszczelna bariera jelitowa umożliwia przedostawanie się niestrawionych składników pokarmowych do krwiobiegu, co wywołuje reakcję zapalną. U osób z depresją często obserwuje się wyższe poziomy cytokin prozapalnych oraz wzmożoną aktywność limfocytów T i innych komórek odpornościowych. Zjawiska te mogą prowadzić do zmian w mózgu charakterystycznych dla depresji.