Aż czuć wiosnę w powietrzu. Kreacja Krupińskiej to majstersztyk

Paulina Krupińska - za sprawą stylizacji w "Dzień Dobry TVN" - robi prawdziwą furorę wśród swoich fanów. Tak było i tym razem. Prezenterka wybrała zestaw, który idealnie wpisuje się w najgorętsze trendy na wiosnę 2024. Na co postawiła? Sprawdźcie!

Pastele wracają do gry

Zimą niewiele osób się na nie decydowało. Nie od dzisiaj kojarzą nam się z nieco cieplejszymi porami roku. Pastele ponownie wracają do łask i to w wielkim stylu. Udowodniła to Paulina Krupińska, która w piątkowy poranek zaprezentowała się w "Dzień Dobry TVN" w stylizacji utrzymanej właśnie w tej kolorystyce.

Prezenterka stworzyła look, wykorzystując moherowy sweter w różowym kolorze, który pięknie współgrał z jej typem urody. Warto także zwrócić uwagę na urocze bufki przy rękawkach, które w połączeniu z kolorem od razu skradły nasze serca.

Musimy także wspomnieć o spódnicy. Krupińska postawiła na plisowany, dopasowany model mini w kremowym kolorze, który świetnie podkreślił jej sylwetkę.

Całość uzupełniały wygodne, białe sneakersy. Tego typu buty to prawdziwy must have na wiosnę, bowiem dopasujemy je nie tylko do casualowych, ale również sportowych, a nawet eleganckich stylizacji.

Trendy na wiosnę 2024

Co będziemy nosić tej wiosny? Opcji mamy naprawdę wiele. Z mody wciąż nie wychodzi królująca w ostatnich miesiącach czerwień, dlatego jeśli już gości w waszych szafach, nie warto się z nią jeszcze rozstawać.

Nie możemy zapomnieć również o pastelach, które każdego roku wracają do nas niczym bumerang. Nie inaczej będzie w przypadku kwiatowych wzorów. Ponownie zakochamy się w sukienkach, spódnicach, bluzkach, a nawet total lookach ozdobionych tym ponadczasowym deseniem.

Warto również wspomnieć o bieli, która idealnie sprawdzi się, gdy już "popracujemy" nad swoją opalenizną. Biel pięknie kontrastuje ze skórą muśniętą słońcem. I pomoże nam w skomponowaniu stylizacji niemal na każdą okazję.

