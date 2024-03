Założyła neonowy stanik. Opcja tylko dla odważnych

Temperamentny kolor, który nie wszystkim przypadnie do gustu

Po tygodniu mody w Mediolanie przechadzała się zieleń, którą możesz kojarzyć z kolorem porostu islandzkiego. Spokojna barwa mchu jednak niknie w obliczu nowojorskiej propozycji, której na imię chartreuse. Odcień oscyluje pomiędzy trawiastą zielenią a cytrynową żółcią. Mieszanka koloru zbliżonego do limonki wydaje się propozycją skierowaną do niszy. Klaudii El Dursi przypadła do gustu na tyle, aby sięgnąć po wariant o jeszcze intensywniejszym odcieniu.