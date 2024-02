Zwykłe jeansy odchodzą do lamusa. Spójrzcie na spodnie El Dursi

Kto by pomyślał, że klasyczne jeansy w końcu pójdą w odstawkę? Nosimy je niemal na okrągło, ale świat mody oszalał na punkcie zupełnie innych spodni. Na ostatnich fashion weekach królowały wśród topowych influencerek. Okazuje się, że w swojej szafie ma je również Klaudia El Dursi.

Chodzi o spodnie w szarym, metalicznym kolorze. Pasują na niezliczoną ilość okazji, a w dodatku są tak efektowne, że wystarczy zestawić je z klasycznym topem lub T-shirtem, by stworzyć ciekawy look.

