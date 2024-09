Pokazała, jak oszuści okradają Polaków. "Kasy już nie odzyskacie"

Rozmowa była przemyślana i profesjonalna – celem było wzbudzenie zaufania ofiary i wywołanie poczucia, że działa ona w swoim interesie, chcąc zabezpieczyć swoje finanse. Oszustka, po krótkiej wymianie zdań, przekierowała Justynę do rzekomego innego pracownika, co miało dodać rozmowie jeszcze więcej autentyczności.

" Klikając w to, mają już dostęp do konta. Nie wiem jak, ale kasy już nie odzyskacie " - ostrzega.

"Czy pan nie zagląda do internetu i nie zdaje sobie sprawy, że to jest klasyczny SCAM i oszustwo. Nagrałam tę rozmowę i puszczam to w internet, aby przestrzec innych" - powiedziała do osoby znajdującej się po drugiej stronie słuchawki.