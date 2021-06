Bądź jak modelka Victoria's Secret... codziennie! Zacznij od dobrego stanika

Jeśli nie jesteś przekonana do wykwintnej bielizny i przyzwyczaiłaś się do tej zupełnie gładkiej i niewyróżniającej się, jesień i zima to najlepszy moment, by się do niej przekonać. Biustonosze i majtki bez ozdób lubimy nosić w trakcie ciepłych miesięcy, ponieważ często muszą skryć się pod cienkimi i przylegającymi do ciała materiałami. O tej porze roku, kiedy chronimy nasze ciało przed chłodem z pomocą grubych dzianin, możemy pozwolić sobie na noszenie bielizny, której projektanci dali się ponieść fantazji. Nie bez powodu wpadamy w zachwyt oglądając pokazy luksusowej bielizny, od której nie można oderwać wzroku.