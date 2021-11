Bała się, że przez nadwagę koronawirus nie da jej szans. W pół roku zrzuciła 40 kg

Sarah postawiła na dietę Cambridge

Pattison przeszła na dietę na początku kwietnia 2021 roku. Cambridge to bardzo restrykcyjna metoda, opierająca się na spożywaniu dziennie zaledwie 400-600 kcal. Sarah przez cały czas była pod opieką specjalisty. Mimo to, cztery pierwsze dni były niezwykle trudne - czuła się bardzo słabo i ciągle była głodna. Jednak z czasem żołądek przyzwyczaił się do nie spożywania tysięcy kalorii dziennie. Wraz ze spadającymi kilogramami, 26-latka miała coraz więcej motywacji do dalszego działania. Do diety, która później wróciła do zdrowej kaloryczności, ale opierała się na świeżych, nieprzetworzonych produktach, dołączyła proste ćwiczenia. Sarah zaczęła chodzić na spacery i jeździć na rowerze. To pomogło jej zrzucić aż 40 kilogramów w zaledwie pół roku!