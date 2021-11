Książę Albert przyznał, że jego żony nie ma w Monako. "Potrzebuje spokoju"

Książę Albert odniósł się do plotek dotyczących swojego małżeństwa

Choć w sieci wrze od ładnych miesięcy, monakijski książę stwierdza, że krążące plotki zbytnio go nie interesują. Fani księżniczki jednak wciąż niepokoją się jej stanem od wielu tygodni, a jej dalsza absencja wywołuje kolejną falę pytań. Sam komentarz księcia również nie działa na poddanych uspokajająco. Charlene w końcu przebywała poza domem aż dziesięć miesięcy, podczas których miała regenerować się po operacji, która była potrzebna przez poważną infekcję zatok. Księżniczka złapała chorobę podczas samotnej wyprawy do RPA. Kiedy już wszyscy mieli nadzieję, że para pojawi się razem, pojawiło się oświadczenie, za pomocą którego para miała poinformować o stanie Charlene. Książę Albert obecnie dalej wykonuje obowiązki samodzielnie, ale podkreśla, że już wkrótce żona wróci do domu.