Jeden z najzdrowszych owoców. Ma działanie odmładzające

Które owoce są najzdrowsze?

Dietetyk Kulczyński na swoim kanale na YouTube zamieścił ranking najzdrowszych owoców, dzięki czemu łatwiej będzie nam wybrać te, które powinniśmy spożywać częściej. Na 10. miejscu znalazły się cytrusy takie jak pomarańcze, pomelo, grejpfruty czy mandarynki. Zawierają one dużo witaminy C, a przy tym stosunkowo dużo antyoksydantów i folianów, czyli witaminy B9, która obniża poziom homocysteiny, hamuje rozwód choroby Alzheimera, przyczynia się do wzmacniania odporności i niweluje uczucie zmęczenia.