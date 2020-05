Banksy oddał hołd medykom. Nowa grafika pojawiła się w szpitalnym korytarzu

Banksy – hołd dla lekarzy

Banksy zostawił notatkę dla pracowników szpitala, pisząc w niej: "Dzięki za wszystko, co robicie. Mam nadzieję, że to trochę rozjaśni to miejsce, nawet jeśli jest tylko czarno-białe". Zapowiedziano, że grafika zostanie wystawiona na aukcję po zakończeniu kwarantanny. Uzyskane w ten sposób pieniądze zasilą konto NHS, czyli National Health Service, czyli odpowiednika naszej publicznej służby zdrowia. Trzy brytyjskie systemy kryjące się pod tą nazwą są utrzymywane głównie dzięki wpływom z podatków, w mniejszym zakresie z polis zdrowotnych.

– Fakt, że Banksy wybrał nas do uznania wyjątkowego wkładu, jaki wszyscy wnoszą w NHS w tym trudnym czasie, jest ogromnym zaszczytem – stwierdziła w rozmowie z "The Sun". – Wszyscy w szpitalu docenią to, że ludzie znajdują chwilę, aby zatrzymać się, zastanowić i docenić to dzieło sztuki. Bez wątpienia będzie to miało również ogromny wpływ na morale każdego, kto tu pracuje i jest pod naszą opieką – dodała Head. Szpital wcześniej oddał hołd pielęgniarce dziecięcej, 38-letniej Katy Davis, która zmarła po zarażeniu się koronawirusem.