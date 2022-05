Barbara K.-Sz. usłyszała zarzuty. Grożą jej poważne konsekwencje

Barbara K.-Sz. odniosła się do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

Barbara K.-Sz. opublikowała w listopadzie 2021 roku na swoim profilu na Instagramie wpis, w którym w emocjonalny sposób odniosła się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. "To jest ku**a »straż graniczna« ????? »Straż« ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ??????? Ku**aaaaaaaaa !!!!!!!!" - napisała.