Barbara Krafftówna miała bolesne przeżycia. Los jej nie oszczędzał

Barbara Krafftówna grywała w filmach, serialach, teatrach oraz kabaretach. Widzowie uwielbiali aktorkę za jej naturalność i promienisty uśmiech. Jednak w przeciwieństwie do komediowych ról, które z taką chęcią się wcielała, jej życie osobiste nie wyglądało radośnie. Przez wiele lat skrywała w sobie dramatyczne wspomnienia.

Wojenne początki aktorstwa

Razem z matką i rodzeństwem uciekła z Wołynia do Warszawy. Starsza siostra Krafftówny doradziła jej, aby zapisała się w 1943 roku na zajęcia konspiracyjne Studia Dramatycznego Iwo Galla w Krakowie. Jak sama wspominała po latach, uczyła się zawodu w ciężkim czasie oraz przestrzeni, w której trzeba było przetrwać.

Po wojnie Krafftówna razem z Iwo Gallem wyruszyła w podróż po Polsce, aby dać udręczonym ludziom odrobinę rozrywki. W końcu na stałe osiedliła się w stolicy, gdzie szybko odkryto jej talent – zaczęła grać role dramatyczne w wielu teatrach. Następnie występowała w Kabarecie Starszych Panów, gdzie śpiewała do dzisiaj znane przeboje.

Bolesne straty mężów

Po stracie męża aktorka długo nie mogła dojść do siebie. Zażywała leki uspokajające i walczyła z depresją. Jedynym oparciem w trudnych chwilach był jej jedyny syn. Piotr skończył archeologię śródziemnomorską i zdecydował się wyjechać do USA. Krafftówna pojechała do syna zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego.