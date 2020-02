Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan świętują 10. rocznicę. "To nasz wspólny sukces"

Rafał Szatan i Barbara Kurdej-Szatan wzięli ślub cywilny w 2011 roku, kiedy aktorka była już w ciąży z ich córeczką Hanią. Rok później wzięli drugi - ślub kościelny. I tak do dzisiaj są razem, i właśnie obchodzą 10. rocznicę.

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan uchodzą za jedno z najbardziej zgranych małżeństw. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak było. Ostatnio na blogu Anny Lewandowskiej aktorka zdradziła, że po urodzeniu córki prawie się rozstali. "Już miałam nawet takie myśli, że my do siebie nie pasujemy, mamy inne charaktery, lubimy inne rzeczy, po prostu jesteśmy inni. Trudno było. Ale to, że byliśmy rodziną, scaliło nas i uratowało" – powiedziała.