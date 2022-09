Barbara Winiarska miała zadatki na wielką gwiazdę. Wszystko odmieniły narodziny niepełnosprawnej córki

Barbara Winiarska opiekowała się córką do samego końca. Sama miała niespożytą ilość energii - pływała, biegała, uprawiała najróżniejsze sporty. Do czasu. W 2002 roku pojechała do Kołobrzegu, aby odpocząć. Nikt nie spodziewał się, że może jej się coś stać. Straciła przytomność, a wylew krwi do mózgu był śmiertelny. Zmarła 18 września.