Barbie z Zespołem Downa. To pierwsza taka lalka

Lalka przypominająca z wyglądu kobietę z Zespołem Downa dołączyła do kolekcji Barbie Fashionistas, która promuje różnorodność. Wzruszenia z tego faktu nie ukrywa pochodząca z Wielkiej Brytanii modelka Ellie Goldstein. "Ludzie muszą widzieć więcej takich ludzi jak ja, nie możemy pozwolić na to, by nas ukrywano" - komentuje.