Kaffka? Proszę bardzo! Barista Grzegorz chwyta za serca

Zatrudnienie w sektorze prywatnym otrzymują nieliczni. - Jeden pracuje w McDonaldzie, drugi w IKEA, trzeci w hotelu - wymienia Karolina. - Ale to nie było takie łatwe, musieliśmy się naprawdę naszukać, by znaleźć im pracę. Jest bardzo niewiele firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Szczególnie mniejsze zakłady się tego boją. To wszystko wynika z niewiedzy. A nie potrzeba wcale wiele, wystarczy trochę empatii i cierpliwości. My na przykład cały czas uczymy ich, jak odróżnić paragon od potwierdzenia z terminala. To jest dla nich bardzo kłopotliwe, bo to i to jest papierkiem. Takie rzeczy trzeba wypracować, ale da się. Uważam, że już osiągnęliśmy sukces.