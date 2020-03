Pierwsza taka lalka Barbie. Ten projekt nie wszystkim się spodobał

Lalki Barbie stały się symbolem piękna i ideału. Przez lata wyznaczały kanony, a ich sylwetka była marzeniem wielu kobiet. Teraz marka chce pokazać, że piękne są wszystkie sylwetki i rozmiary. Magazyn "Glamour" na swoim profilu na Instagramie pokazała jeden z nowych projektów.

Głosy były różne, a internauci podzielili się na dwa obozy. Tych, którzy propagują naturalność i takich, którzy krzyczą "nie dajmy się zwariować, to tylko zabawki". W komentarzach nawiązała się dyskusja. "Gdyby dzieci to zobaczyły, to albo by się wystraszyły, albo zaczęły uważać, że to jest cool i też takie chcą mieć. To tak samo jakby były w sprzedaży lalki z bardzo dużą nadwagą. Każdy dzieciak chciałby być taki, jak ta lalka" – napisała jedna z obserwatorek. "Uważam, że to super pomysł. Uświadamianie dzieci o tym, że nie każde ciało jest idealne, jest bardzo potrzebna" – odpowiedziała jej następna.