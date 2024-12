"Bardzo to kontroluję". Roznerski otwarcie mówi o swojej chorobie

Obecność Mikołaja Roznerskiego w "halo tu Polsat" była powiązana z premierą książki "Męskie gadanie" Beaty Biały, która łamie stereotypy. To zbiór rozmów z mężczyznami, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat emocji. Mikołaj Roznerski, podobnie jak inni rozmówcy, otworzył się na temat swoich doświadczeń, pokazując, że mężczyźni również zmagają się z emocjami.

Mikołaj Roznerski w rozmowie z Beatą Biały odniósł się również do swoich dawnych problemów z zaburzeniami odżywiania. Przypomnijmy, że aktor zmagał się z anoreksją. Choroba zaczęła się w trudnym okresie jego życia, gdy był nastolatkiem, a jego rodzice się rozwiedli. Próbując zwrócić na siebie uwagę, zaczął ograniczać jedzenie, w efekcie wylądował na rok w szpitalu psychiatrycznym.

Spędził rok w szpitalu psychiatrycznym. Uczyli go jeść

