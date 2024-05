Baron pokazał babcię. To znana aktorka

Aleksander Milwiw-Baron z zespołu Afromental spędził niedzielne popołudnie z babcią. Mało kto wie, że seniorka rodu to znana aktorka, która wystąpiła w wielu popularnych produkcjach.

Internauci od razu zwrócili uwagę na podobieństwo wnuka do Marleny Milwiw-Baron. "Babcie to najpiękniejsze istoty dla wnuków" - przeczytamy w komentarzach pod zdjęciem.

Fani od razu zauważyli, jak bardzo Baron jest podobny do swojej babci. Posypały się komentarze.

Marlena Milwiw-Baron jest aktorką teatralną oraz telewizyjną. Swój debiut zaliczyła w 1962 roku w produkcji "Jak być kochaną". Wystąpiła w wielu znanych i lubianych komediach. Pojawiła się również w popularnych serialach. np. "Świecie według Kiepskich" czy "Pierwszej miłości". Wiele razy podkreślała jednak, że jej serce należy do teatru.

