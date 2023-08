Bawi się na Rodos. Pozuje w wyciętym stroju kąpielowym

Jeszcze trzy tygodnie temu bawiła się na Mykonos ze swoim ukochanym Nikodemem Rozbickim. Teraz na jej celowniku znalazła się inna grecka destynacja – Rodos, na którą poleciała wraz z przyjaciółkami. Wygląda na to, że Julia Wieniawa dobrze wie, co to "work-life balance" i postanowiła naładować baterie przed bardzo intensywnym sezonem jesiennym.