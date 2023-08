Wieniawa na Rodos. Pozuje w krótkiej spódniczce

Największą uwagę, jeżeli chodzi o stylizację, przyciągał jednak nie strój, a torebka. Dior Saddle Bag, o której marzy wiele wielbicielek mody, idealnie uzupełniła cały look. Jej aktualna cena jest naprawdę ogromna. Obecny koszt to 4,2 tys. euro (ok. 18,7 tys. zł).