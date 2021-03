Beata Kawka jest prawdziwą pięknością. Jak wygląda jej córka?

Beata Kawka od lat gości na szklanym i srebrnym ekranie. Pojawiała się w hitowych produkcjach Patryka Vegi i w popularnych serialach. Gwiazda jest także producentką filmową i reżyserką dubbingu. Dotąd Beata Kawka rzadko dzieliła się historiami z prywatnego życia. Teraz uchyli rąbka tajemnicy w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem. Zaproszenie do programu przyjęła także jej córka. Zapowiada się wzruszający wywiad.

Samotne macierzyństwo

"Moment ciąży nie był łatwy. Gdy już było mieszkanko, samochód i etat w teatrze to okazało się, że zostanę samotną matką. Przyjechała do mnie moja mama i poświęciła nam 9 lat swojego życia. Dodam tylko, że zostałam bez środków do życia, bo straciłam zainwestowane pieniądze i zaczęłam drugą pracę".