Beata poznała go w sieci. Był idealny, dopóki kłamstwo nie wyszło na jaw

Portale randkowe od dawna cieszą się popularnością. Często użytkownicy poznają tam partnerów na całe życie. Problem pojawia się w momencie, kiedy okazuje się, że osoba, z którą się świetnie dogadują, nie jest wobec nich szczera.

Okazało się, że partner poznany w sieci okłamuje Beatę (Getty Images)

Beata poznała na portalu randkowym mężczyznę. Byli na czterech randkach, które jak wspomina, były bardzo udane. Świetnie się dogadywali i mieli wiele wspólnych tematów. Fizycznie również iskrzyło.

Partner z portalu randkowego podał jej fałszywe imię Beata chcąc dowiedzieć się więcej na temat potencjalnego partnera, sprawdziła stronę internetową firmy, w której pracuje. Okazało się, że ją okłamał. W kwestii swojego imienia.

– Co innego wpisał w swoim profilu, co innego widnieje na stronie jego firmy. Czuje się oszukana. Nie sprostował tego podczas spotkań. Niby nic wielkiego, ale tak się chyba nie robi? Co to ma na celu? – zapytała użytkowników forum WP Kafeteria.

Beata martwi się, że jego postawa ma na celu "zaciągnięcie jej do łóżka". Podkreśliła też, że są już dorosłymi ludźmi i poprosiła forumowiczów o radę.

Jedna z kobiet przyznała się, że sama z uwagi na swoje rzadko występujące imię, podała na portalu fałszywe dane, ale przed spotkaniem na żywo, poinformowała o tym partnera.

– Powinien ci to powiedzieć przed spotkaniem albo chociaż po nim. Przede wszystkim sam. Powiedz, jak on zareagował, jak powiedziałaś, że poznałaś jego prawdziwe imię? – zapytała. Kiedy Beata odpowiedziała, że jeszcze tego nie zrobiła, ta poleciła jej, żeby czym prędzej do niego napisała.

– Chyba wolę zobaczyć reakcje. No chyba, że już się do mnie nie odezwie. Tym bardziej jestem zszokowana, bo zachowywał się do tej pory jak dżentelmen – wyznała.

Napisała również, że otwierał jej drzwi, odprowadzał do auta, odśnieżał je i nigdy nie pozwalał płacić na randce. Często obsypywał ją komplementami i Beacie ciężko jest go sobie odpuścić. Co byście jej poradzili?

