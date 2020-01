Codziennie czeka pod jego pracą. 18-letnia Ania zakochała się w starszym o 43 lata mężczyźnie

Związek młodej kobiety ze starszym mężczyzną zawsze budzi kontrowersje. Ania, która ma zaledwie 18 lat, wyznała, że zakochała się w mężczyźnie starszym o 43 lata. Dziewczyna nie wie, jak ma poradzić sobie z uczuciem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ania zakochała się w 60-latku. Chce o nim zapomnieć (ONS.pl)

– Jestem młodą dziewczyną. Za rok kończę 18 lat, a zakochałam się w mężczyźnie, który jest starszy ode mnie o 43 lata. Wiem, jak to brzmi, ale zaraz wam wszystko wyjaśnię – zaczęła niepewnie wątek na forum WP Kafeteria.

18-latka zakochana w starszym mężczyźnie Pierwszy raz spotkała go 3 lata temu. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Początkowo nie zwróciła na niego uwagi, ale 2 lata później, gdy zobaczyła go w sklepie, pojawiła się nić zainteresowania. Szczególnie w pamięć zapadł jej jego stylowy samochód.

Kilka miesięcy później spotkali się na pogrzebie jej ciotki. To wtedy poczuła, że musi się dowiedzieć, kim jest ten przystojny, kulturalny, miły mężczyzna, który z niezwykłym szacunkiem traktuje kobiety. – Jeszcze tego samego dnia wiedziałam, jak się nazywa, gdzie mieszka i gdzie pracuje – wyznała.

Następnego dnia poszła pod jego miejsce pracy. Wiedziała, o której kończy. Wyszła z psem i starała się, żeby jej nie zauważył. Od tamtej pory nie może przestać o nim myśleć.

– Kiedy zbliżała się godzina, o której kończył, ja wychodziłam z psem, żeby go zobaczyć. Czułam, że muszę to zrobić. Kiedy go spotykałam, poprawiał mi się humor – mówi Ania.

Każdego miesiąca dowiadywała się więcej rzeczy na jego temat. Wiedziała, że nie ma żony, że ma córkę i wnuczkę. Jednak największy szok przeżyła, gdy poznała jego wiek. – Żałowałam, że nie urodziłam się parędziesiąt lat później. Może wtedy miałabym u niego jakieś szanse – wzdycha.

Chciałaby przestać o nim myśleć, ale nie potrafi. – Już nawet nie chodzi mi o związek. Chciałabym po prostu wiedzieć, co u niego, jakie ma zainteresowania, co lubi robić. Zwyczajnie z nim porozmawiać – opisuje.

Ponadto dziewczyna boi się, że przez to, że mieszka w małym miasteczku, ludzie zaczną "gadać". Zapytała użytkowników forum, co zrobić, żeby zapomnieć o nim raz na zawsze. Użytkownicy poradzili jej, żeby znalazła sobie inne zajęcie i poznała innych ludzi. Zwrócili uwagę też na to, że nie ma szans, żeby 60-latek zainteresował się 18-latką.

Zobacz także: Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują