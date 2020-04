Beata Sadowska ma ważny apel do wszystkich. "Nie, nie jestem świrniętą idealistką"

Beata Sadowska jak my wszyscy wyczekuje końca epidemii. Zauważa jednak, że coraz więcej osób zaczyna tracić motywacje do pozostania w domu i zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa. Na swoim profilu w mediach społecznościowych wystosowała apel, w którym prosi o więcej cierpliwości i pozytywnego myślenia.

Beata Sadowska ma ważny apel do nas wszystkich

"Siedzimy w domach, jesteśmy zamknięci, ale dopóki jesteśmy zdrowi, nie narzekajmy. Im bardziej będziemy odpowiedzialni, tym szybciej się to skończy. Świat się zatrzymał i chce nam coś pokazać. Że pędzimy gdzieś, jak w obłędzie, i często sami już nie wiemy, za czym. Że nie mamy czasu na to, co ważne, bo od dawna już nie wiemy, co jest w życiu ważne. Że nie doceniamy tego, co mamy pod nosem, a czego teraz, kiedy nam to zabrał wirus, tak bardzo nam brakuje" – czytamy.