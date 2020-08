Beata Sadowska zdradziła sekret swojej figury. Stosuje szybki detoks

"Dużo jest u mnie sportu i staram się, żeby to było naprawdę regularne. Ja się cholernie zdrowo odżywiam. Myślę, że żyję w zgodzie ze sobą i to jest taki element, który najbardziej sprawia, że się wygląda ok. Dobrze się ze sobą czuję i to jest chyba klucz do wszystkiego" – mówiła.

Beata Sadowska kilka razy w roku decyduje się na post

"Uważam, że raz na jakiś czas taka głodówka jest bardzo dobra. Oczywiście nie rób tego w domu sam, zrób to pod okiem specjalisty, zwłaszcza za pierwszym razem. My generalnie za dużo jemy. Nasz żołądek to są dwie małe wiązki, nie powinniśmy do niego za dużo wkładać. Jemy nieregularnie, podjadamy, nasz żołądek jest przeciążony. Więc jak mu damy odetchnąć, to on nam tylko za to podziękuje" – dodała.