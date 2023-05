Beata Ścibakówna o braku ofert pracy. "To mnie boli"

Choć jest to dla gwiazdy trudny temat, podkreśla, że godzi się z obecnym stanem rzeczy. Mimo to bardzo chciałaby w końcu znów stanąć przed kamerą.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!