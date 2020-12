Beata Szydło przygotowuje na Wigilię nietypową zupę. Dodaje do niej sekretny składnik

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W wielu polskich domach przygotowania do tego wyjątkowego czasu trwają już w najlepsze. W różnych regionach naszego kraju panują inne tradycje, więc jedni podają na Wigilię zupę grzybową, a drudzy barszcz z uszkami. Jednak w domu byłej pani premier Beaty Szydło króluje nietypowa zupa, na którą przepis przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Będziecie zaskoczeni, co się do niej dodaje!

Co ciekawe, Beata od wielu lat serwuje rodzinie nietypową zupę. Choć w dzieciństwie sama za nią nie przepadała, to dziadek zawsze namawiał ją, by spróbowała. Teraz chętnie podaje ją bliskim. - Mamy oryginalną potrawę wigilijną, którą rzadko się spotyka. To kompot z suszonych owoców z gotowaną fasolą, który je się jako zupę - mówiła. - Pamiętam, że jako dziecko niespecjalnie za nią przepadałam,(...) ale dziadek zawsze przekonywał, że każdy musi zjeść jej chociaż łyżkę. Tradycja jest, że gotujemy ją na wigilię. Mówimy na to zupa z suszek - mówiła Szydło w wywiadzie z 2015 roku.