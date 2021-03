Beata Tadla wzięła ślub w lutym 2021 roku. Wiemy, kim jest i co robi jej mąż

Nikt nie spodziewał się, że Beata Tadla poślubi nowego partnera – dziennikarka nie mówiła wiele o zaręczynach (do których doszło w sierpniu 2020 roku) i tym razem nie była skora, by komentować swoje życie prywatne. Zdjęcia ze ślubu opublikowała w mediach społecznościowych już po fakcie.

Szybki ślub w pandemii

Kim jest mąż Beaty Tadli?

Bardzo głośno było o związku dziennikarki z Jarosławem Kretem. Para była razem przez pięć lat, a w 2018 roku doszło do medialnego rozstania. Oboje brali wówczas udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a pogodynek zerwał z ukochaną właściwie przed kamerami, a do tego bez jej wiedzy.