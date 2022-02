Beata Tyszkiewicz chciała zamieszkać z córką. Urzędnicy wysłali pismo z odmową

- Chcemy razem mieszkać, ale Zarząd Dzielnicy Śródmieścia odmówił mamie, która wystąpiła jako osoba mieszkająca w mieszkaniu komunalnym, o zgodę na to, bym mogła z nią zamieszkać (...). Chodziło nam tylko o możliwość zamieszkania razem, co ułatwiłoby nam codzienne życie. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, tej odmowy. Mieszkałam w nim z mamą od drugiego roku życia do pełnoletności. Jest to dla mnie niezrozumiała interpretacja nieistniejących przepisów - wyznała dla "Faktu" Karolina Wajda.