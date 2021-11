Co się dzieje z Beatą Tyszkiewicz? Gwiazda wymaga nieustannej opieki

Gracja, elegancja i inteligencja - Beata Tyszkiewicz to największa dama polskiego show-biznesu. Niestety, kilka lat temu ikona całkowicie wycofała się z życia publicznego. Powodem były coraz poważniejsze problemy zdrowotne. Aktorka przeszła zawał, po którym nie wróciła już do pełni sił. Niestety, wszystko wskazuje na to, że nie możemy się spodziewać powrotu artystki na mały ekran. Jak zdradza jej córka, wkrótce Beata Tyszkiewicz będzie wymagała nieustannej opieki.