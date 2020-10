WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 zbrodniarozwodymorderstwo Karolina Błaszkiewicz 21 min. temu Betty Broderick zastrzeliła byłego męża i jego nową żonę. Ale ta historia nie jest tak oczywista, jak się wydaje Betty i Dan Broderickowie rozwodzili się 5 lat, wzajemnie uprzykrzając sobie życie. Kiedy ona pociągnęła za spust, on z automatu stał się święty. "Bo to zła kobieta była"? A może złą stała się przez niego? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Betty Broderick u Oprah Winfrey (YouTube) Kobiety są bardziej emocjonalne. Płaczliwe. Czepiające się. Generalnie, sama z nimi udręka. Tak można pomyśleć, słysząc po raz pierwszy historię Betty Broderick. Nie mogła pogodzić się z odejściem męża, aż w końcu zabiła go i jego nową, oczywiście dużo młodszą, żonkę. Mało kto zastanawia się, co do tego doprowadziło. Betty Broderick zawsze sprawiała wrażenie tej idealnej, amerykańskiej kury domowej, która z poświęceniem, ale wciąż uśmiechem na twarzy, gotuje, prasuje, sprząta, wychowuje dzieci i rzecz jasna – zapewnia panu domu warunku do bycia, a jakże, panem. Rodzina żyjąca na przedmieściach, w pięknym domu robiła wrażenia na sąsiadach i stanowiła wzór do naśladowania. Rysa na tym jakże idealnym obrazie pojawiła się w 1983 r., kiedy Dan rozpoczął gorący romans ze swoją asystentką Lindą. No cóż, historii jakich wiele. Miłość nie wszystko wybaczy Betty dowiaduje się o wszystkim, gdy dostaje papiery rozwodowe. Mąż-prawnik wie, jak to rozegrać. Odda jej ich stary dom, sypnie trochę grosza, a w zamian dostanie upragnioną wolność. Zapomina, że gdyby nie Betty, nie poszedłby na prawnicze studia i nie zrobił oszałamiającej kariery. Zrezygnowała dla niego ze swoich ambicji. Miłość przecież wymaga poświęceń. Ale Dan ma te 16 wspólnych lat za nic – wyrzuca je do śmieci. Miła dotąd żona śmieciem być nie zamierza, budzi się z letargu i wypowiada wojnę. Zaczyna ostro: wyzywa męża przez telefon, a w miejscu, gdzie ma podpisać zgodę na rozwód, pisze słow: "Boże!". Potem wstępuje w nią diabeł – Betty rozbija się autem o drzwi frontowe posiadłości Dana, którą ten dzieli już z Lindą. W "podzięce" mąż wzywa policję i każe zabrać matkę swoich dzieci na obserwację psychiatryczną. Kolejne upokorzenie, kolejny cios. Dzieci z Betty nie chcą mieć nic wspólnego. Wolą mieszkać u tatusia, który odebrał jej prawa rodzicielskie (w końcu jest szalona!), zabrał dach nad głową, a do tego odmówił podziału majątku. Książkowe przykłady przemocy psychicznej i ekonomicznej. Betty ma serdecznie i w obecności pociech grozi, że zabije Dana. "Jak kura domowa naprzeciwko Muhammada Aliego" Odpowiedzią są listy opatrzone prawniczym stemplem i zakaz zbliżania się. 5. rok walki daje się kobiecie we znaki. Koleżanki radzą: "Daj spokój. Ciesz się życiem". W pierwszy piątek listopada 1989 r., cztery dni przed 42. urodzinami, Betty odbiera kolejne papiery: stanie przed sądem, jeśli nie przestanie nękać Dana i jego świeżo poślubionej małżonki Lindy. Potem Broderick przyzna, że właśnie w tamtej chwili opadła z sił. W rozmowie z dziennikarką Los Angeles Times powie: "To tak jakby ktoś postawił kurę domową z Muhammadem Alim na ringu". W sobotę podejmuje więc decyzję, że trzeba wreszcie to zakończyć. Walka przestaje mieć sens. Nazajutrz, tuż przed zachodem słońca, Betty ubiera się elegancko, wsiada za kółko i kieruje się w okolice San Diego – prosto do siedziby wroga. Drzwi otwiera sobie kluczem starszej córki. Wdrapuje się po schodach i wkrada do sypialni. Staje przy łóżku, w którym śpią Dan i Linda. Jej wzrok wciąż przyzwyczaja się do ciemności, gdy celuje w nich swoim 2-letnim rewolwerem. Padają strzały. Jedna kula trafia w stolik, druga w ścianę. Pozostałe trzy dosięgają parę – szyja Lindy eksploduje krwią, mózg rozbryzguje się na zagłówku, zaraz krwawi jej pierś. Dan dostaje w plecy. Kula wylatuje przez prawe płuco. – Ok. ok. Masz mnie – wyrzuca z siebie. Jeszcze próbuje się ratować, osuwając na podłogę. Wyciąga rękę do telefonu. Jedyne, co przychodzi Betty do głowy, to: "O mój Boże! Zdąży zadzwonić, zanim zbiegnę ze schodów". Zrywa więc telefon ze ściany i ucieka. "Gdyby mnie nie sprowokował…" Dan i Linda umierają. Morderstwa wstrząsają środowiskiem prawniczym i lokalną społecznością. Jakby nie dało się tego przewidzieć. Przecież Dan wielokrotnie mówił o groźbach śmierci. Tylko nikt nie brał Betty na poważnie. Kura domowa przecież nie zabija. W jedną noc staje się jednak symbolem gniewu i chęci zemsty. Na rozwodzących się mężczyzn pada blady strach, tymczasem kobiety rozpoznają w Betty siebie. Broderick zostaje skazana na 32 lata w więzieniu. Dziennikarce "LA Times" powie: "Nigdy nie miałam zaburzeń emocjonalnych ani choroby psychicznej - z wyjątkiem sytuacji, gdy prowokował 'zaburzenie'. „Moje "wybuchy" były jedynie odpowiedzią na wyrachowany, pełen nienawiści sposób radzenia sobie przez Dana z naszym rozwodem. Wmawiał mi i wszystkich innym, że zwariowałem. . . . Jak długo można tak żyć?". W lutym minie 29 lat od wsadzenia Betty za kratki. Co u niej słychać? Jest po 70-ce i odbywa swoją karę w California Institution for Women w Chino. Wygląda na to, że resztę życia właśnie tam spędzi. Na przestrzeni lat dwukrotnie odmawiano jej zwolnienia warunkowego. Najpierw w styczniu 2010 r., a następnie w 2017 r. Dwuosobowy panel kalifornijskiej komisji ds. Zwolnień warunkowych głosował jednogłośnie przeciwko zwolnieniu jej z więzienia. Pozwolą jej znów się o nie ubiegać w 2032 r. Będzie miała wtedy 84 lata. Dzieci Betty i Dana: Kimberly, Kathy Lee, Dan junior i Rhett wciąż z nią rozmawiają. Byli przesłuchiwani, gdy po raz pierwszy chciała wyjść wcześniej na wolność. Połowa rodzeństwa była na tak, połowa na nie. Dan Jr. powiedział: "W głębi serca wiem, że moja matka jest dobrym człowiekiem. Ale gdzieś po drodze się pogubiła. Wypuszczanie takiej osoby byłoby ogromnym błędem".