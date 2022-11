Beyoncé zachwyca w codziennej stylizacji. Postawiła na hitową spódniczkę

O Beyoncé znów zrobiło się niezwykle głośno. A to wszystko za sprawą siódmej płyty w jej dorobku artystycznym, którą wydała w lipcu tego roku po sześcioletniej przerwie. Utwory z krążka "Renaissance" szybko stały się hitami. Beyoncé jest obecnie jedną najbardziej cenionych wokalistek na świecie. Jednak fani uwielbiają nie tylko jej głos, ale także wyczucie stylu. Choć najczęściej widzimy zdjęcia piosenkarki w ekstrawaganckich kreacjach, w których występuje na scenie i podczas ważnych wydarzeń show-biznesowych, to na co dzień ubiera się jak "normalna dziewczyna". Mamy na to dowody.