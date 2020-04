Bez tłustego filmu. Silne odżywienie o lekkiej konsystencji

Intensywna pielęgnacja to nie tylko tłusty krem

Nasycone składnikami odżywczymi kosmetyki nawilżające, odżywcze i regenerujące zapewniają nam promienną, odżywioną cerę. Dzięki nim skóra wygląda na młodszą, zdrową i niewymagającą dodatkowego upiększania. Płynny eliksir przypomina intensywnie odżywczy tonik, serum to aktywne składniki, które znajdziemy w kremie , ale w zwiększonym stężeniu, a koncentrat zapewni intensywną terapię skóry z konkretnymi problemami np. zmarszczkami, wypryskami czy pękającymi naczynkami . Wmasuj kroplę, odczekaj kilka chwil, a zauważysz poprawę, a na skórze nie pozostanie tłustawy film.

Reanimacja skóry – kosmetyczne SOS

Tańsze od zabiegu u kosmetyczki i równie dobre

W najbliższym czasie nie czekają nas duże wydarzenia towarzyskie, ale czas w domu można wykorzystać na skuteczną regenerację po zimie, a także zabiegi złuszczania naskórka, po których zwykle odradza się wychodzenia na słońce. Wiele z tych rytuałów urodowych zrobisz także w domu, bez pomocy kosmetyczki, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze i czas.

Wiele kobiet rezygnuje z makijażu, jeśli nie wychodzą z domu, co jest dla skóry odpoczynkiem, ale też pozbawia ją dobrych składników, które często zawarte są w składzie np. podkładów (choćby składniki nawilżające). Na efekt promiennej, zdrowo błyszczącej skóry zasługujesz też wtedy, kiedy zostajesz w domu.

Skuteczne sposoby na zmęczoną skórę twarzy

Szybką poprawę wyglądu i samopoczucia dają wielofunkcyjne kosmetyki: eliksir i serum. Skoncentrowana formuła, lekka konsystencja i intensywne działanie dają wyraźny efekt — wypoczęty wygląd. Jeśli masz zmęczoną, pozbawioną blasku cerę, rozszerzone pory i pierwsze zmarszczki, nie zapominaj o regularnej pielęgnacji, dobrym toniku i kremie pod oczy. Zwłaszcza ten ostatni jest istotny, bo to w okolicy oczu skóra jest najcieńsza i najszybciej "pokazuje", co z naszą cerą jest nie tak. Zwróć uwagę na to, jak prezentują się gwiazdy na wielkich galach: skóra wokół oczu zawsze jest gładka, jasna i podkreśla spojrzenie, dzięki czemu wyglądają wyjątkowo atrakcyjnie. Takie efekt na krótką chwilę można wywołać rozświetlaczem lub jasnym korektorem, ale dużo lepiej sprawdzi się skuteczne serum.