"Bez uczuć się nie da". Tak wychowywane są dzieci w rodzinnych domach dziecka

Często zdarzają się sytuacje związane ze szkołą. Dzieciaki najczęściej mają jakieś zaległości i często nie potrafią się uczyć. Często są niezadowolone z tego, że tutaj uczyć się trzeba, że u nas muszą się stosować do naszych norm. Proszę sobie wyobrazić, że przyjmujemy nastolatka, który dotychczasowe życie spędził na przysłowiowej ulicy i robił co chciał, i trafia do nas, a ja mu mówię, co i kiedy, i jak ma robić - pojawia się bunt. Bywają trudne momenty, ale staramy się sobie radzić. Dużo rozmawiamy z dziećmi. Tłumaczymy im. Pokazujemy to, co dobre, swoim przykładem, bo wiadomo, że dzieciaki biorą przykład z dorosłych i to, co pokażemy, to później zbieramy.