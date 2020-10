Manuela Gretkowska obnaża system edukacji i uderza w Czarnka. Wystarczy przeprowadzić łatwy test

Manuela Gretkowska jest porażona tym, co dzieje się w polskim systemie edukacji. Pisarka odniosła się do słów Moniki Brodki, która przy zdjęciu nowego ministra edukacji Przemysława Czarnka napisała jedno zdanie: "Idź do piekła". Jak zauważa Gretkowska, w piekle już żyjemy i choć mieliśmy ku temu okazję, nie udało nam się z niego wydostać.

"Problem w tym, że to my zajmujemy piekło, z którego nie potrafimy się wydostać, mimo szans wyborów. Minister Czarnek ze swoimi poglądami jest przy korycie Raju, u władzy. Możemy więc co najwyżej iść pod MEN się poskarżyć, bo na wielotysięczną manifestację ludzi już nie stać" – gorzko zauważa Gretkowska. Chociaż mamy w tym piekle ciepłą wodą, dodaje z ironią.

Manuela Gretkowska uderza w Przemysława Czarnka i MEN

Gretkowska otwarcie sprzeciwia się stereotypom dotyczącym płci i głośno krytykuje tych, którzy te stereotypy – krzywdzące zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – powielają. Nie powinno więc dziwić, że pisarka wzięła na tapet Przemysława Czarnka, którego seksistowkie wypowiedzi od kilku dni elektryzują media, a Polki doprowadzają do wściekłości.

Czarnek, powołany na stanowisko ministra edukacji, zasłynął słowami: "Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile ich można urodzić? To są konsekwencje mówienia kobietom, że nie muszą robić tego, do czego zostały przez pana Boga powołane". Na sprowadzanie kobiet do roli inkubatora nie zgadza się Gretkowska. W swoim najnowszym wpisie w mediach społecznościowych zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt: przypisywania uczniom i uczennicom, chłopcom i dziewczynkom, pewnych cech.

Pisarka zamieściła zrzuty ekranu komputera, które sama dostała od psycholożki Doroty Zawadzkiej. Wystarczy przeprowadzić krótki test: wpisać w wyszukiwarkę słowo "uczeń" na jednej karcie i "uczennica" na drugiej. Później wejść w grafikę. Wyniki są porażające, o czym przekonały się kolejno Superniania i Gretkowska.

I tak widzimy ucznia, chłopca skupionego na nauce, pilnego, uśmiechniętego i zawsze skłonnego do odpowiedzi. Uczennica z kolei to dojrzała kobieta udająca nastolatkę, w ultrakrótkim mundurku, z wylewającym się z obcisłego topu biustem. Sprowadzona do roli fantazji, ku uciesze panów.

Gretkowska i Zawadzka pokazują, że obsadzenie Przemysława Czarnka w nowej roli to jedynie wierzchołek góry lodowej, a istota problemu leżu dużo głębiej: w polskiej mentalności, w systemie edukacji, w Kościele, który od setek lat stawia mężczyznę ponad kobietą.

"Siedzimy grzecznie na karnym jeżyku polskiego piekła" – zakończyła swój wpis Gretkowska. Najwyższy czas, żebyśmy w końcu z niego wstali.

