Biała bluzka do pracy. Na którą postawiła Kasia Cichopek?

Rewolucja białej koszuli. Jak wykorzystać ją w nietypowy sposób?

Ostatnio białe bluzki nie mają już wiele wspólnego z rozmową kwalifikacyjną. Rezygnują z nadęcia i sztuczności, nabierając luzu, lekkiego usposobienia i spontaniczności. Co więcej, stają się tak towarzyskie i przyjacielskie, że nosimy je na co dzień dosłownie do wszystkiego. Gdy pod spodem pojawia się golf "second skin", a na niej sukienka – biała koszula staje się oryginalna i niebanalna. Wystarczy kilka trików, aby "biały klasyk" wyglądał niedoskonale i nonszalancko. Na mankiety warto założyć błyszczący zegarek lub bransoletę – to wariant dedykowany odważnym fashionistkom. Przetestujesz go na sobie?