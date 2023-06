Co mówią o nas wzory na ubraniach? Psycholożka mody ujawnia

Wzory na ubraniach mają znaczenie

Psycholożka mody Maja Rosińska przyszła do "Dzień Dobry TVN", by powiedzieć, że komunikują nie tylko kolory, ale i wzory. Z racji tego, że psychologia mody jest dziedziną zgłębianą od zaledwie 10 lat, to nie wiemy jeszcze nic na temat kraty. Ale znamy już szczegóły dotyczące pasków i kwiatów.