Bianka Zalewska laureatką International Women of Courage. Nagrodę wręczyła jej Jill Biden

- W tym roku po raz pierwszy gościmy laureatki w Białym Domu. To odzwierciedla, jak wysoko prezydent, pierwsza dama i administracja cenią zarówno równość płci, jak i prawa człowieka - powiedział w stronę laureatek International Women of Courage sekretarz stanu Antony Blinken, który wręczył nagrody wraz z pierwszą damą Jill Biden.

"Bianka Zalewska jest polską działaczką humanitarną i dziennikarką, która od 2014 roku bezinteresownie dokumentuje rosyjską agresję na Ukrainie i działa na rzecz narodu ukraińskiego od ponad dekady. Przetrwała zagrażające życiu obrażenia, które odniosła, gdy jej samochód znalazł się pod ostrzałem rosyjskich sił zastępczych w obwodzie ługańskim w 2014 roku. Nie ustaje w obliczu kampanii dezinformacyjnych i gróźb internetowych skierowanych osobiście do niej i jej rodziny oraz ryzyka przemocy i obrażeń podczas jej częstej pracy na terenie Ukrainy" - czytamy na stronie.

