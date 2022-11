Sonya Groysman: Wiem, że nie mogę wrócić do Rosji, bo będę tam prześladowana przez służby

W podcaście mówimy o tym, jak to jest być obywatelkami Rosji, które nie mogą nawet mieszkać we własnym kraju. To podcast dla każdego, kto został uznany za "zagranicznego agenta" i czuje, że musiał podporządkować swoje życie do tych chorych zasad, jest przeciwko wojnie i nie popiera tego, co robi Putin. Nie wie, co dalej z jego życiem.