Biden w uścisku z wnukami. "Dziadku! Wygraliśmy!"

"Dziadku, dziadku, wygraliśmy!" [Pop! Pop! We won! – ang.] – tak, według NBC News, do Joe Bidena zwróciły się jego wnuki, gdy podano, że zdobył wymaganą do zwycięstwa liczbę głosów. Najstarsza z nich, Naomi, pokazała zdjęcie momentu absolutnej radości w domu prezydenta-elekta.

Joe Biden z wnukami (Getty Images)