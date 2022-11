Bierzesz prysznic każdego dnia? To ogromny błąd. Ekspertka wyjaśnia

Codzienny prysznic to fanaberia? Ekspertka wyjaśnia

Sally Bloomfield to profesorka z London School of Hygiene nad Tropical Medicine. Ekspertka niedawno przyznała na antenie radia BBC, czy codzienne kąpiele służą naszemu zdrowiu. - Moim zdaniem to nie jest konieczność. Tak naprawdę w ogóle nie musimy brać prysznica - stwierdziła.