Biją na głowę obcisłe jeansy. Spodnie Cichopek to hit sezonu

Czy jesień to ulubiona pora roku Katarzyny Cichopek? Na instagramowym profilu gwiazdy "M jak miłość" prym wiodą jesienne stylizacje, które łatwo odtworzyć. Te modowe propozycje świetnie sprawdzą się na co dzień. Jest wygodnie, ale i stylowo. Cichopek sprytnie wplata w nie najgorętsze trendy.

Zestawiła go z beżową bluzą z kapturem, czapką z daszkiem i sportowymi butami. Wszystko ze sobą współgrało - to duży plus. Jednak największym hitem okazały się ciemne jeansy o kroju "wide leg". Teraz nie ma modniejszych spodni!